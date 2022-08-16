تخرج دفعة 'أولو البأس الشديد' الجديدة لضباط احتياط اليمن

العالم - اليمن

حضر الحفل قيادات وزارة الدفاع اليمنية ورئاسة هيئة الأركان وقادة المناطق العسكرية وعدد من المسؤولين وقيادات أمنية ومشايخ وشخصيات اجتماعية، حيث جسد العرض العسكري المهيب مستوى التدريب والتأهيل والمهارات القتالية التي أكتسبها الخريجون وكذا جاهزيتهم للدفاع عن الوطن وسيادته واستقلاله.

وفي ختام كلمته حيا الرئيس المشاط صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته، قائلًا "نحن معكم، موقف الجمهورية اليمنية واضح وثابت من القضية المركزية الفلسطينية ونحن مع فلسطين، وندعم فلسطين، ونحن نتجرع العدوان والحصار نتيجة موقفنا الواضح والصريح من الكيان الإسرائيلي الغاصب".



