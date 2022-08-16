القضاء على عصابة كبيرة لتهريب الأسلحة والذخيرة جنوب غرب ايران

العالم - ايران

وأعلنت قيادة قوى الامن الداخلي في بيان عن القضاء على عصابة كبيرة لتهريب الأسلحة والذخيرة وضبط شحنة ثقيلة في مدينة شوش.

واوضح البيان: ان ضباط مخابرات الشرطة والامن العام بمحافظة خوزستان وشوش ومن خلال المراقبة الاستخبارية قاموا بعملية منظمة ودقيقة لرصد واعتقال أعضاء عصابة تهريب الأسلحة والذخيرة الذين حاولوا إدخال أسلحة إلى خوزستان بهدف خلق حالة من عدم الأمن.

واشار البيان الى إلقاء القبض على 2 من الأعضاء الرئيسيين في العصابة والعثور على شحنة كبيرة من الأسلحة من بينها 138 مسدسا ، وبندقية واحدة من طراز سيمينوف، وبندقية صيد.