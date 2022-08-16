البطش يوضح حقيقة طلب المساعدة في معركة وحدة الساحات

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وقال في مقابلة مع قناة العالم ستبث لاحقا إن "وحدة الساحات ارادنا ان نقول للمحتل من غير المسموح لك ان تستفرد باي ساحة من ساحات المقاومة ومن ساحة شعبنا الفلسطيني لا في الضفة ولا في القدس ولا في الداخل ، ومن غير المسموح ايضا ان تبقى اي ساحة لوحدها في هذه المعركة ".

واضاف ان " نحن لم نطلب من احد ان يقف معنا ويساندنا في هذه المعركة لاننا كنا على ثقة اننا نديرها وحدنا وبالتالي ليست هذه المعركة التي نريد كل القوى ان تشاركنا فيها، هذه معركة اقتضتها الظروف لان العدو ذهب لاغتيال الشهيد تيسير الجعبري وشهداء قادة سرايا القدس المنطقة الشمالية وبالتالي السرايا خاضتها من اجل حماية الموقف".