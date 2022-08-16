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إسلام آباد تستضيف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان

إسلام آباد تستضيف اجتماع اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين إيران وباكستان
الثلاثاء ١٦ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٢٦ بتوقيت غرينتش

تستعد إسلام آباد لاستضافة الاجتماع الحادي والعشرين للجنة التعاون الاقتصادي المشتركة بين إيران وباكستان، الذي سيلتئم على مدى يومين اعتبارا من يوم غد الأربعاء.

العالم - إيران

ويمثل الجانب الإيراني في هذا الاجتماع، وزير الطرق وإعمار المدن "رستم قاسمي"، وعن الطرف الباكستاني وزير التجارة "نويد قمر".

مضافا إلى حضور فعاليات اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة في إسلام آباد، سيجري وزير الطرق الإيراني مباحثات مع عدد من كبار المسؤولين الباكستانيين أيضا.

ومن المتوقع أن يستعرض الجانبان في هذه المباحثات الهامة، العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، ومنها: تعزيز آليات المقايضة التجارية وتفعيل الأسواق الحدودية وتسهيل عملية الترانزيت وتدعيم شبكات النقل وتبادل الزيارات التجارية وتسهيل العلاقات بين الشعبين.

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