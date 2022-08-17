احظر من نقص فيتامين "D" لهذا السبب...

العالم - صحة

ويمكن علاج نقص فيتامين "D" عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع "بريفينش"، في تقرير بهذا الشأن.

ويقول التقرير إن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، وجدت أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين "D" ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر.

ولفت الموقع إلى أن الدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين "D" وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.