الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٢٧ GMT
فارسی
البث المباشر

احظر من نقص فيتامين "D" لهذا السبب...

احظر من نقص فيتامين
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٣٢ بتوقيت غرينتش

كشفت دراسة جديدة شارك فيها نحو 300 ألف شخص أن نقص فيتامين "D" يمكن أن يتسبب في تعرض الإنسان لأنواع معينة من الالتهابات المزمنة.

العالم - صحة

ويمكن علاج نقص فيتامين "D" عن طريق تناول كميات أكبر من الأطعمة الغنية بهذا الفيتامين أو البقاء لفترات أطول في ضوء الشمس، حسبما يقول موقع "بريفينش"، في تقرير بهذا الشأن.

ويقول التقرير إن الدراسة الجديدة، التي أجرتها جامعة جنوب أستراليا، وجدت أن هناك علاقة بين مستويات فيتامين "D" ونوع الالتهابات التي يعاني منها بعض البشر.

ولفت الموقع إلى أن الدراسة نشرتها المجلة الدولية لعلم الأوبئة، مشيرا إلى أنها كشفت عن وجود علاقة مباشرة بين نقص فيتامين "D" وظهور مستويات عالية من الالتهابات التي يمكن أن يكون لها مضاعفات صحية خطيرة على من يعاني منها إذا لم يتم علاجها مبكرا.

تصنيف :

روابط ذات صلة

فيتامين هام في الجسم نقصه يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه"

فيتامين إذا نقص في الجسم يؤدي إلى الإصابة بالخرف

أضرار غير متوقعة لنقص فيتامين ب12

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

ميقاتي يبحث مع عون ملف تشكيل الحكومة

ليز تشيني تُهزم في انتخابات الجمهوريين.. وترامب: إلى غياهب النسيان!

الجبهة الشعبية وحزب الله يبحثان ملف المخيمات الفلسطينية

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 17 أغسطس 2022

اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة بالضفة

3 إصابات برصاص الاحتلال في مخيم بلاطة بنابلس