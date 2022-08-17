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منظمة الفضاء الايرانية:

كان هناك نقل جزئي للتكنولوجيا في مشروع القمر الصناعي "خيام"

كان هناك نقل جزئي للتكنولوجيا في مشروع القمر الصناعي
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

اعلن نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رئيس منظمة الفضاء الايرانية حسين سالارية بانه في مشروع القمر الصناعي "خيام" كانت هنالك عملية نقل تكنولوجيا إلى حد ما.

العالم - ايران

وقال سالارية في تصريح لوكالة انباء "فارس" ردا على سؤال حول ما إذا كان نقل التكنولوجيا قد تم في بناء القمر الصناعي "خيام": تم نقل التكنولوجيا بشكل جزئي (إلى حد ما).

واضاف: كنا مراقبين في هذا المشروع. لقد كان التصميم رفيع المستوى والتصميم المفاهيمي قد اجري من قبلنا؛ أشرفنا على العمل وكنا حاضرين في الاختبارات. لقد كان عملاً ذا اتجاهين تمامًا وكنا مشاركين مائة بالمائة في جميع عمليات التصميم.

وقال نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ردا على سؤال وهو هل هذا الشرح يعني انجاز نقل التكنولوجيا أم لا؟ : إن نقل التكنولوجيا في مجال الفضاء لن يكون قد تم دون إجراء جميع الاختبارات من قبل الجانب الإيراني على الأراضي الإيرانية وبمعلوماتنا التفصيلية ووفقًا للخطة التي نقدمها.

وتابع: حول هذا القمر الصناعي والأقمار الصناعية المماثلة ، يجب عمل النموذجين الأول والثاني ، وبعد عدة نماذج أولية ، سيتم نقل هذه التجربة تدريجياً ، وسيأتي اليوم الذي سنقوم فيه بالعمل بأنفسنا من صفر إلى مائة.

وأكد سالارية قائلا: ان مراقبة مشروع تقني مهمة متخصصة للغاية ، وان مراقبتنا لمثل هذا المشروع ، وتحديدنا لمعالم القمر الصناعي ، وتواجدنا في عمليات الاختبار؛ يعني انجاز جزء مهم لنقل التكنولوجيا ، لكن هذا الجزء يحتاج إلى أن يكون أكثر اكتمالاً بكثير ، وهذا سيحدث بإذن الله.

يذكر انه تم قبل فترة اطلاق القمر الصناعي الايراني "خيام" بواسطة الصاروخ الروسي الحامل للاقمار الصناعية "سويوز" من قاعدة "بايكونور" بكازاخستان.

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