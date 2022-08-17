الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢
١٢:٠٨ GMT
فارسی
البث المباشر

التيار الصدري: لن نشترك في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء

التيار الصدري: لن نشترك في الحوار الذي دعا له رئيس الوزراء
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٢٩ بتوقيت غرينتش

أكد التيار الصدري، عدم المشاركة فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

العالم - العراق

وقال المكتب الخاص لزعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في بيان، "نعلن أنّ التيار الصدري وبجميع عناوينه وشخصياته السياسية، لم يشترك فـي الحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس مجلس الوزراء هذا اليوم لا بطريق مباشر ولا غير مباشر".

وعقد قادة الكتل السياسية، اليوم الأربعاء، اجتماعاً في القصر الحكومي بناء على دعوة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وجاء ذلك بعدما دعا الكاظمي، قادة القوى السياسية الوطنية، إلى اجتماع وطني في قصر الحكومة للبدء بحوار وطني، مشيراً الى أن هذه الدعوة تأتي من منطلق المسؤولية الوطنية المشتركة التي تجمع العراقيين على مبدأ حفظ وحدة العراق، وأمنه، واستقراره.

وطالب الكاظمي في بيان رسمي كلّ الأطراف الوطنية بإيقاف التصعيد الشعبي والإعلامي، ومنح المساحة الكافية للطروحات الوسطية؛ لأخذ حيزها في النقاش الوطني.

روابط ذات صلة

مدير مكتب الصدر يحذف منشور تسمية اطراف "الثالوث" من صفحته الشخصية

الصدر يعلن تأجيل تظاهرات السبت "حتى إشعار آخر"

"وزير الصدر" ينشر توجيهات تخص تظاهرات يوم السبت

مقتدى الصدر يحدد موعد التظاهرة "السلمية" في بغداد

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

دراسة: هذه الدول هي الأكثر أمانا في حال وقوع حرب نووية!

تركيا و'إسرائيل' تعلنان رسميا إعادة تبادل السفراء

ألمانيا مستاءة من تشبيه محمود عباس المجازر الاسرائيلي بالـ"هولوكوست"!

اجتماع ثلاثي مُنتظر بين أردوغان وزيلينسكي وغوتيريش غدا الخميس

الاحتلال يفرج عن الأسير الفلسطيني فراس صوافطة بعد ١٨ عامًا

الإطاحة بقيادي بارز في "داعش" بكركوك