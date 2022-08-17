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مالي تتهم فرنسا بتسليح بعض الجماعات وتدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ

مالي تتهم فرنسا بتسليح بعض الجماعات وتدعو مجلس الأمن لاجتماع طارئ
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

اتهمت مالي في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة، فرنسا بتسليم أسلحة وذخائر لبعض الجماعات الإرهابية في البلاد، و"تزويدها ببعض المعلومات" كانت قد جمعتها قبل مغادرة قواتها الأراضي المالية.

العالمافريقيا

وبحسب "الانباء الموريتانية"، أكدت مالي في الرسالة التي بعثتها وزارة شؤونها الخارجية أن لديها "أدلة موثوقة" بشأن هذه التهم، معبرة عن الاستعداد لتقديمها لمجلس الأمن الدولي.

وطلبت الخارجية المالية من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع طارئ حول الوضع الأمني في البلاد، مدينة ما وصفتها "الانتهاكات المتكررة للمجال الجوي لمالي من قبل فرنسا".

وكانت الحكومة الانتقالية المالية، قد أبلغت الأمم المتحدة في يناير وابريل من العام الماضي ب"انتهاك" المجال الجوي المالي من طرف فرنسا، وهو ما نفته باريس بشدة.

وكانت مديرية الإعلام والعلاقات العامة التابعة للقوات المسلحة المالية، قد تحدثت في بيان لها صدر في 7 من أغسطس الجاري، عن توثيق "عمليات سرية وغير منسقة، تؤكد أن الإرهابيين استفادوا من دعم كبير وخبرات خارجية".

وقد جاء ذلك عقب هجمات متزامنة منسوبة إلى جماعة "داعش" الارهابية في الصحراء الكبرى، خلفت 42 قتيلا والعديد من الجرحى في صفوف القوات المسلحة المالية.

وتأتي الاتهامات المالية الجديدة لفرنسا، عقب خروج آخر الجنود الفرنسيين من مالي، بعد نحو 10 سنوات من الحضور العسكري الفرنسي في البلاد.

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