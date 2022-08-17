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المالكي يجتمع وبافل طالباني لبحث اخر المستجدات السياسية

المالكي يجتمع وبافل طالباني لبحث اخر المستجدات السياسية
الأربعاء ١٧ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٠٧ بتوقيت غرينتش

اجتمع بافل جلال طالباني رئيس الاتحاد الوطني الكردستاني ونوري المالكي رئيس ائتلاف دولة القانون في بغداد.

العالم - العراق

وجرى خلال اللقاء بحث آخر المستجدات السياسية ومساعي تكوين إجماع وطني كما شدد الاجتماع على التوافق على أساس الشراكة الحقيقية لإنقاذ العراق من الوضع السياسي الراهن.

ورحب الاجتماع بمبادرة اليوم لجمع القوى والأطراف المختلفة من أجل إيجاد حل مناسب والتغلب على التحديات، كما طالب الاجتماع بإدامة وتسريع خطوات إنجاح المبادرة وأن تنصب الخطوات في خدمة الأهداف السامية.

وأكد الرئيس بافل جلال طالباني خلال الاجتماع حرص الاتحاد الوطني الكردستاني على التوصل لاتفاق وطني معلنا أن وضع البلاد الراهن يتطلب أن نكون جميعنا صوتا واحدا في سبيل الاستقرار وحكم أفضل وأن يكون هدفنا تحقيق حياة آمنة والرفاهية للمواطنين.

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