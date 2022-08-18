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العراق.. 30% من البضائع تخضع للتقييس والسيطرة النوعية

العراق.. 30% من البضائع تخضع للتقييس والسيطرة النوعية
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٥٩ بتوقيت غرينتش

أكدت وزارة التخطيط، أن 30% من البضائع تخضع لفحص جهاز التقييس والسيطرة النوعية.

العالم - العراق

وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لبرنامج "واجب الصراحة" الذي يعرض على العراقية الاخبارية تابعته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن "الوزارة تعاقدت مع 4 شركات عالمية لفحص السلع في البلد المنشأ"، مبينا أن "30% من البضائع تخضع لفحص جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

وأضاف الهنداوي، أن "جهاز التقييس لم يفحص علبة سكائر واحدة"، مؤكدا "بدأنا الفحص المطابق للدراجات النارية خلال الأسبوع الحالي".

وأشار إلى أن "هناك جهودا تبذل لتوحيد التعرفة الكمركية" مع منطقة كردستان العراق، موضحا، ان "وزير التخطيط يولي اهمية كبيرة لجهاز التقييس والسيطرة النوعية".

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