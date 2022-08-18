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الجهاد تنعي شهيد نابلس وتدعو لمواصلة خط المقاومة والصمود

الجهاد تنعي شهيد نابلس وتدعو لمواصلة خط المقاومة والصمود
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٧:٥٨ بتوقيت غرينتش

نعت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية اليوم الخميس، إلى جماهير شعبنا وأمتنا، شهيد فلسطين الشاب وسيم نصر خليفة (18 عاماً)، الذي ارتقى برصاص العدو الغادر في مخيم بلاطة قضاء نابلس بالضفة المحتلة.

العالم - فلسطين

وحسب موقع فلسطين اليوم أكدت الجهاد أن هذه الجريمة النكراء، في ظل تصاعد اعتداءات الاحتلال لن تنال من عزائم شعبنا ومقاومينا الشجعان في التصدي للإرهاب وعمليات القتل والعدوان اليومي.

وأشادت، بثوار شعبنا ومجاهدينا الأبطال في نابلس جبل النار، الذين يواجهون قوات الاحتلال التي تواصل عمليات الاقتحام والاستهداف والقتل اليومي لشعبنا.

ودعت، جماهير شعبنا ومقاومتنا إلى مواصلة خط المقاومة والصمود، وتعزيز وحدة الساحات في مواجهة كيان الاحتلال.

وتقدمت بأحر التعازي والمواساة من عائلة الشهيد، الذين قدموا نجلهم ذخراً على طريق النصر لشعبنا، سائلين الله الرحمة والمغفرة، والشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

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