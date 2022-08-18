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باحث سياسي يستبعد توقيع الاتفاق النووي قريبا لهذا السبب..

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٠١ بتوقيت غرينتش

إستبعد الباحث السياسي طلال العتريسي أن يكون الاتفاق النووي قريباً. 

العالم - خاص بالعالم

وقال العتريسي في حديث لبرنامج "مع الحدث" على شاشة قناة الاخبارية، أن مايهم ايران في مفاوضات رفع الحظر هو عدم تكرار خروج اميركا من الاتفاق النووي، وان يكون هناك ضمان خمس سنوات للشركات الاجنبية التي تستثمر في ايران بعد رفع الحظر، وإزالة حرس الثورة الاسلامية من لائحة الارهاب الاميركية مؤكدا ان هذه هي نقاط الخلاف الاساسية في المحادثات.

العتريسي اضاف ان عودة تخصيب اليورانيوم ليست عقبة امام ايران، لانها الغت المتفق عليه بسبب انسحاب اميركا من الاتفاق وعجز الوسيط الاوروبي عن ايجاد البدائل.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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