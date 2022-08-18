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وزير الخارجية البحريني يلتقي سفير الإحتلال في المنامة

وزير الخارجية البحريني يلتقي سفير الإحتلال في المنامة
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤١ بتوقيت غرينتش

استقبل وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف بن راشد الزياني، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى البحرين، آيتان نائي، اليوم الأربعاء، في مقر الوزارة.

العالم - البحرين

وذكرت وكالة أنباء البحرين أنه جرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية القائمة بين البحرين و"إسرائيل"، وسبل تعزيز التعاون المشترك والارتقاء به إلى مستويات أشمل بما يخدم المصالح المشتركة بينهما.

وفي وقت سابق، أعلن ما يسمى وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، عيساوي فريج، عن إلغاء مؤتمر كان سيعقد في فلسطين المحتلة، الشهر المقبل، للاحتفال بمرور عامين على اتفاقيات التطبيع بين الكيان الإسرائيلي وعدد من الدول العربية.

ونقلت صحيفة "هآرتس" العبرية، يوم الأحد الماضي، عن الوزير فريج بأن "إلغاء المؤتمر جاء بسبب رفض ممثلين عن دول عربية المشاركة فيه بسبب تزامن انعقاده مع حملة انتخابات الكنيست".

وأعلنت البحرين تطبيع العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي في سبتمبر/أيلول عام 2020 كجزء من “معاهدة إبراهام” التي جرت بواسطة الولايات المتحدة ومهدت لتطبيع 4 دول عربية العلاقات مع الكيان الصهيوني.

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وزير الخارجية البحريني يلتقي سفير الإحتلال في المنامة

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