أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس 18 أغسطس 2022

كيهان ..

رئيس فريق المفاوضات النووية قدم تقريره لمجلس الشورى بجلسة حضرها عبد اللهيان وشمخاني .

ايران ..

مجلس الشورى الإسلامي يؤكد أهمية الإلتزام بالقانون الإستراتيجي الخاص بصيانة المصالح الوطنية .

جمهوري اسلامي ..

تفاهم مشترك بين الحكومة ومجلس الشورى حول الرد الخاص على المقترح الأوروبي .

ابتكار ..

أنباء عن إستعدادات عسكرية تركية واسعة لشن هجوم جديد على شمال سوريا .

رسالت ..

لعبة أردوغان الخطرة .. تطبيع كامل للعلاقات مع الكيان الصهيوني على حساب القضية الفلسطينية .

اطلاعات ..

محمود عباس بألمانيا .. الكيان الصهيوني إرتكب خمسين هلوكوست ضد الشعب الفلسطيني .

قدس ..

التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر يقاطع إجتماعات الحوار الوطني .

آرمان امروز ..

تحشيدات الشارع تهديد لأمن وإستقرار ومسقبل العراق وشعبه .

عصر ايرانيان ..

موسكو تؤكد مشاركة عناصر من القوات الأفغانية الخاصة السابقة بالحرب بأوكرانيا لصالح كييف.

جوان..

أمريكا تتهم طالبان بفسح المجال لتنظيم القاعدة والسماح له بإقامة معسكرات تدريب بأفغانستان .

آرمان ملي ..

تظاهرات في طرابلس تطالب بإقالة رئيس الوزراء الدبيبة وبسقوط حكومة الوحدة الوطنية.

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الخميس

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في مقالها ( تركيا, حرب وسلام متزامنان في سوريا )...

التعهدات المشتركة في القمة الثلاثية بين ايران وروسيا وتركيا بطهران باعتبار تصعيد الاوضاع بسوريا خط احمر, لم تجعل الرئيس التركي يعدل عن مخططاته, فرغم كل التصريحات التي اطلقها وزير خارجيته بشأن ضرورة احلال السلام بسوريا, تتحرك تركيا للقيام بعمليات عسكرية جديدة بشمال سوريا. .

"هناك أنباء عن حشود تركية شمال محافظة حلب وعن تحرك أرتال من الدبابات والمدرعات التركية نحو سوريا"

في الواقع يبدو واضحا بأن هناك تناقض صارخ بين تصريحات كبار المسؤولين الاتراك الاخيرة الداعية للسلام بسوريا وهذه التحركات العسكرية الوسعة التي تنذر بقرب قيام تركيا بعميات عسكرية كبيرة بشمال سوريا, عمليات قد تكون بداية لتنفيذ مخطط اردوغان بايجاد منطقة اسماها بالآمنة في عمق الاراضي السورية خلف مبررات تركية معروفة. ان هذه الحشود وشن الطيران التركي غارة على مواقع للقوات السورية مؤخرا لا يعكسا ابدا وجود مصداقية تركية واقعية بشأن السلام بسوريا

اطلاعات ..

في الشأن العراقي كتبت صحيفة اطلاعات في تقريرها ( بدء الحوار الوطني بغياب الصدر في العراق )..

شهدت بغداد امس بدء اجتماع الحوار الوطني بحضور قادة الاحزاب السياسية المختلفة والمبعوث الاممي الخاص بالعراق وذلك في ظل مقاطعة التيار الصدري .

"إن كل الجهود الداعية لإقناع زعيم التيار الصدري للمشاركة في الحوار الوطني ذهبت أدراج الرياح"

فزعيم لتيار الصدري يصر على موقفه بشأن عدم جدوى هذا الحوار مؤكدا ضرورة حل البرلمان لاجراء انتخابات مبكرة .

وفي كل الاحوال خفف الصدر من اجواء التصعيد قبل بدء اجتماع الحوار الوطني بتأجيله اجراء التظاهرات المليونية التي كان من المترقب ان يقوم بها التيار الصدري في بغداد السبت المقبل .

خراسان ..

صحيفة خراسان كتبت في مقالها (وثائق ترامب وخطر حرب داخلية)..

حذرت الشرطة الفدرالية ووزارة الامن الداخلي الامريكية في بيان مشترك من وقوع اعمال تمرد مسلحة وهجمات على مؤسسات فدرالية بعد ان تم ضبط وثائق رسمية بالغة السرية مخبأة في محل اقامة ترامب. ذلك البيان المشترك حذر في الواقع من اندلاع حرب اهلية وربما ثورة مسلحة ايضا .

"إن المخاوف من تفجر تمرد مسلح ما وحرب أهلية بأمريكا ليست بالأمر الجديد, لكنها أكثر جدية وخطورة تماما هذه المرة"

فهذا البيان المشترك حذر ضمنيا في الواقع من ان الولايات المتحدة تقف على صفيح ساخن بكل معنى الكلمة وان الحرب الاهلية باتت تدق ابوابها بالفعل مع تصعيد الجماعات والتنظيمات العنصرية المسلحة من انصار ترامب لنشاطاتها ومع وجود نزعات انفصالية في بعض الولايات واتساع الشروخ في المجتمع الامريكي .

رسالت ..

صحيفة رسالت كتبت في افتتاحيتها ( فك رموز الصراع الداخلي بأمريكا )..

الشرطة الفدرالية ضبطت باقتحام غير مسبوق لمحل اقامة ترامب بفلوريدا وثائق رسمية مخبأة بالغة السرية. ان توقيت الحدث مع اقتراب انتخابات الكونغرس النصفية ومع احتمال ترشيح ترامب في الانتخابات الرئاسية, يعكس واقع تفاقم الصراع الداخلي بامريكا. فترامب اتهم الشرطة الفدرالية بالتواطؤ مع الديمقراطيين.

"إن أمريكا ستدخل مرحلة فوضى داخلية إذا ما تطورت الأمور إلى إدانة ترامب في ظل وجود جماعات مسلحة متطرفة تدعمه"

ان هدف الديمقراطيين وعملية الاقتحام لمقر اقامة ترامب, اخراجه من الحياة السياسية والمعادلات الداخلية على الاقل ان لم يكن ادانته وسجنه, والمسألة هنا هو ان المخاوف قد لن تنتهي بذلك, فامريكا تواجه خطر الترامبية المتغلغلة في اوساط الجمهوريين وفي ولايات معروفة تقليديا بنزعاتها الانفصالية وبميولها العنصرية .

ان الصراع في امريكا لم يعد محصورا بالمنافسة بين الحزبين التقليديين بل با بات يرتبط بموضوع هوية وتوجهات المجتمع الامريكي بشكل عام, وليس من المستبعد ان يشهد المستقبل المزيد من التكتلات والصراعات الداخلية على ارضيات اجتماعية وحتى عرقية وسياسية .

كيهان ..

في الشأن اليمني كتبت صحيفة كيهان في تقريرها ( أمريكا ترسل قوات لليمن ) ..

هناك انباء وتقارير من اليمن حول ارسال امريكا وحدات عسكرية الى بعض المناطق باليمن, وهذا ما اكدته ايضا محافل رسمية بصنعاء .

"هذه الأنباء تحدثت عن إرسال أمريكا سفنا حربية إلى جزر يمنية بينها جزيرة سقطرى الإستراتيجية بالبحر الأحمر"

هذا الى جانب ارسال امريكا لخبراء عسكريين الى مناطق بمحافظة حضرموت تحت غطاء وفود لدراسة سبل اعادة الاعمار .

وكل ذلك في الوقت الذي يصعد فيه التحالف السعودي انتهاكاته للهدنة المعلنة باليمن, فحسب اوساط رسمية بصنعاء ارتكب التحالف السعودي اكثر من مئة وستين انتهاكا للهدنة بيوم الاربعاء وحده.