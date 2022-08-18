إيران وروسيا تؤكدان على تبادل الخبرات في التقنيات الحديثة بقطاع القضاء

العالم - ايران

جاء ذلك خلال لقاء جمع الجانبين، أمس (الأربعاء) على هامش مؤتمر رؤساء المحاكم العليا في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون في طاجيكستان.

ونوه مصدق بالمستوى الرفيع للعلاقات بين البلدين التي تمتعت في السنوات الأخيرة بنمو كمي ونوعي كبيرين، واعتبر الامكانيات المتوفرة لتطوير التعاون القانوني والقضائي بين البلدين مهمة للغاية وضرورية للنهوض الشامل بالعلاقات الثنائية.

وفي سياق آخر، أشار إلى أن عددا من الرعايا الإيرانيين مدانون بالسجن في روسيا وأن بعض رعايا الجانبين قد يواجهون مشاكل قانونية، وأعرب عن أمله في تمهيد الطريق لنقل المدانين مع التنفيذ الكامل لاتفاقيات التعاون القضائي بين البلدين.

الى ذلك، اعرب رئيس المحكمة الروسية العليا عن ارتياحه لهذا اللقاء ورحب بتعزيز التعاون القانوني والقضائي بين البلدين، ودعا النائب الأول للقضاء الإيراني للمشاركة في الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس المحكمة الروسية العليا.

وأكد استعداد روسيا لتبادل المعلومات وتوقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي مع الجانب الإيراني في القطاع القضائي.