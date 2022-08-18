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الصحة الإيرانية: أكثر من 4500 إصابة و62 حالة وفاة جديدة بكورونا

الصحة الإيرانية: أكثر من 4500 إصابة و62 حالة وفاة جديدة بكورونا
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٢:٢٥ بتوقيت غرينتش

أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيرانية، عن تسجيل 4527 إصابة و 62 حالة وفاة جديدة بفیروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.

العالم - إيران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس الاربعاء ولغاية ظهر اليوم الخميس تم تسجيل 4527 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات الى 7 ملايين و 497 ألفا و 844 إصابة مؤكدة.

وأوضحت ان من بين المصابين الجدد، تم ادخال 980 مصابا الى المستشفيات لتلقي العلاج.

واضافت: ان 1411 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة الى تعافي 7 ملايين و 210 آلاف و 574 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

واشار التقرير الى تسجيل 62 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع اجمالي عدد الوفيات الى 143 ألفا و 222 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 884 ألفا و 845 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 266 ألفا و 832 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 332 ألفا و 119 شخصا الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 483 ألفا و 796 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 596 ألفا و 188 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 78 مدينة في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 184 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 174 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 12 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).

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