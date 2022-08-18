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رغم الحظر الأميركي..

شاهد.. ايران تزيح الستار عن سيارة تضاهي السيارات العالمية الفخمة

الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٣:١٦ بتوقيت غرينتش

كشفت شركة ايران خودرو الإيرانية لصناعة السيارات عن سيارتها الجديدة 'ري را' من فئة سيارات الكروس أوفر والتي تتمتع بمواصفات ومعايير السيارات الأوروبية، وتضاهي أفضل السيارات الآسيوية.

العالم - مراسلون

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق...

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