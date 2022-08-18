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الاعلان عن قرب انطلاق مشروع 'بوابة النجف' الاشرف

الاعلان عن قرب انطلاق مشروع 'بوابة النجف' الاشرف
الخميس ١٨ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

أعلن محافظ النجف الأشرف ماجد الوائلي اليوم الخميس، عن قرب انطلاق مشروع "بوابة النجف".

العالم - العراق

وذكر بيان للمحافظة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "محافظ النجف الاشرف ماجد الوائلي أكد قرب انطلاق مشروع بوابة النجف التي تقع على طريق (نجف - كربلاء)".

وأضاف البيان، أن "الوائلي ناقش بشكل مفصل كافة التصاميم والمخططات الخاصة بالمشروع من حيث المواصفات الهندسية والفنية والموقع الجغرافي للمشروع ومقترحات معالجة بعض التعديلات في التصميم، كما وجه هيئة الإعمار بمتابعة سير الإجراءات مع الدوائر ذات العلاقة من أجل تهيئة الموقع للمباشرة بالعمل".

وأوضح الوائلي "أهمية هذا المشروع للمحافظة كونه يعكس رؤية معمارية تناسب تاريخ النجف وقدسيتها".

وأشار البيان إلى أن "الفريق الهندسي أبدى استعداده التام لمعالجة الملاحظات الفنية والهندسية لتكون التصاميم جاهزة للتنفيذ خلال الايام القادمة".

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