'وزير القائد' يوجه انتقادا لاجتماع قادة الكتل السياسية

العالم - العراق

وقد لمح العراقی في بيانه الصحفي الذي نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ومنها "تويتر"، إلى فشل الاجتماع حسب رأيه.

وكان اجتماعُ الرئاسات وقادةِ الأحزابِ السياسية، قد عقد تحت قبة القصر الحكومي، حضره كل الاطراف السياسية العراقية على طاولة حوار واحدة، وكان الهدف ايجاد مخرج للازمة السياسية الراهنة التي تمر بها البلاد، وغاب عن الاجتماع ممثل التيار الصدري، ما يعني رفضا صدريا للحوار وإن كان الصدر قد ارجأ تظاهرة مليونية كان من المفترض ان تنطلق السبت المقبل.

وقد خرج المجتمعون بخمسِ توصياتٍ للتعامل مع الأزمة الراهنة، وشددَوا على ضرورةِ إيقافِ كلِ أشكالِ التصعيد، وإجراءِ انتخاباتٍ مبكرة ضمنَ المساراتِ الدستورية.

خمس نقاط رئيسة خلص اليها الحوار الوطني تختزل بعدم ممانعة المجتمعين اجراء الانتخابات المبكرة، لكن بشرط الاحتكام إلى المسارات الدستورية والذهاب بعيداً عن الإثارات والاستفزازات التي من شأنها أن تثير الفتن، مع دعوة التيار الصدري لأن يكون حاضرا في الحوار الوطني.

مبادرة الكاظمي الاخيرة للحوار ما هي إلا واحدة من سلسلة مبادرات طرحت من قبل شخصيات سياسية مختلفة بهدف الوصول الى توافق سياسي جراء العجز عن اختيار رئيس للجمهورية وما تلا ذلك من تصعيد في الاحتجاجات التي تحولت الى اعتصامات مفتوحة.

اليكم نص بيان "قائد الوزير" صالح محمد العراقي:

: