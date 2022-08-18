شاهد.. "مليونية الثامن عشر" من أغسطس السودانية

العالم - مراسلون

وتأتي مليونية الثامن عشر من أغسطس والتي دعت لها تنسيقية لجان المقاومة السودانية تحت شعار (الطريق الي اضراب الـ24 من أغسطس) وذلك في إطار تنويع أساليب المقاومة حتي اسقاط النظام العسكري.

وأكد المتظاهرون علي سلمية التظاهرات رغم القمع المفرط من قبل العسكر، مشيرين الي ان كثرة المبادرات لايجاد حل للتعقيدات السياسية التي تعيشها البلاد مؤشر واضح علي ضعف الحكومة الانقلابية، مؤكدين علي التمسك باللاءات الثلاث.



واغلق المتظاهرون شارع المطار الرئيس في العاصمة الخرطوم ما أدي لشلل شبه تام في الحركة المرورية وقاموا بوضع المتاريس، وإشعال النيران في الإطارات حتي لا يؤخذوا علي حين غرّة من قبل العسكر.



واستخدمت القوات العسكرية الغاز المسيل للدموع، والقنابل الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين ما أدي لسقوط عدد من الضحايا، ويعتبر اغلاق شارع المطار من قبل المتظاهرين بداية لإستراتيجية جديدة للجان المقاومة لإنجاح الاعتصامات في الفترة القادمة.

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