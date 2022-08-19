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السودان يؤكد موقفه الثابت من سد النهضة وينفي أي تهديدات

السودان يؤكد موقفه الثابت من سد النهضة وينفي أي تهديدات
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

نفت وزارة الري السودانية ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لرئيس وفدها المفاوض، بشأن "سد النهضة"، تتضمن التهديد بـ "اتخاذ إجراءات"، وأكدت موقف الخرطوم الثابت من القضية.

العالم - السودان

وقالت وزارة الري إن ما يتم تداوله من تصريحات منسوبة لرئيس وفد التفاوض الفني للجانب السوداني مصطفى حسين، بخصوص الملء الثالث وتوليد الكهرباء والإجراءات التي سيتخذها السودان لمجابهه أي تهديدات "هي معلومات مضللة وغير صحيحة".

ونفت الوزارة في بيان نقلته وكالة السودان للأنباء، ما تردد عن لسان حسين من أن الوزارة ستتخذ "إجراءات إذا تم تهديد سلامة خزان الروصيرص وعمليات الري في المشروعات والتوليد الكهرومائي".

وأكدت أن حسين لم يطلق تلك التصريحات "لأي جهة إعلامية داخلية أو خارجية".

وأكدت الري على "موقفها الثابت وضرورة الوصول إلى اتفاق ملزم بين الأطراف الثلاثة حول ملء وتشغيل سد النهضة عبر آلية التفاوض المعززة بين الدول الثلاث بما يحفظ حقوقنا المائية للإيفاء بمتطلبات الري والتوليد الكهرومائي".

وشددت الوزارة على ضرورة التعاون والتنسيق بين جميع دول حوض النيل للاستفادة من الموارد المائية المختلفة لفائدة جميع شعوبه وفقا لقاعدة الاستخدام المنصف والمعقول وعدم إحداث ضرر ذي شأن على الدول الأخرى.

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