ضبط أكثر من طنين من المخدرات جنوب إيران

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وقال العميد حبيبي في تصريح: في إطار المكافحة الدؤوبة ضد المهربين وعصابات تهريب المواد المخدرة، وفي عملية مشتركة، رصد ضباط شرطة مكافحة المخدرات في محافظتي فارس وألبرز في الاعتبار تحركات عصابة لتهريب الأفيون.

وأوضح قائد شرطة محافظة فارس، أن تم توقيف شاحنة من طراز إيسوزو على الطريق بين مدينة فسا ومدينة شيراز مركز المحافظة، حيث تم ضبط طنين و315 كلغم من مادة الأفيون، كما تم القبض على متهم واحد في هذا الصدد.

يذكر أن الجمهورية الإسلامية قدمت نحو 4 آلاف شهيد و 12 ألف معاق في طريق مكافحة المخدرات.