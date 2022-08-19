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دبلوماسيون مغاربة يتعرضون للسرقة من قبل مومسات

دبلوماسيون مغاربة يتعرضون للسرقة من قبل مومسات
الجمعة ١٩ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٣٤ بتوقيت غرينتش

ذكرت وسائل إعلام كولومبية أن دبلوماسيين مغاربة تعرضوا للسرقة من قبل مومسات في مقاطعة "نافار" شمال العاصمة بوغوتا فيما أكدت مصادر دبلوماسية مغربية أن تحقيقا يجري في الموضوع.

العالم- شمال افريقيا

وأشارت المصادر الدبلوماسية المغربية أن الفتيات قاموا بتخدير الدبلوماسيين بعدما استدعوهن، حيث قاموا بعد ذلك بسرقة أغراضهم.

وكشفت عناصر الشرطة الكولومبية أن الدبلوماسيين وهم ثلاثة، فقدوا الوعي جراء تناول "حبة منومة"، لتتم عملية السرقة، حسبما أوضح موقع هسبريس المغربي.

ونقل هسبريس عن مصادر دبلوماسية مغربية تأكيدها أن سفارة المملكة ببوغوتا تتابع مجريات هذه الواقعة، بتواصل مع السلطات الكولومبية المختصة، لكنها قالت أن الأمر متعلق بدبلوماسيين اثنين لا ثلاثة.

وأضافت هسبريس نقلا عن مصادرها أن المعنيين تعرضوا لحادث السرقة المذكور، بعد تناولهما "مواد منومة"، مشيرة إلى أن الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية استدعت المعنيين بالحادثة.

وأكدت المصادر ذاتها أنه سيفتح تحقيق معمق وشفاف من أجل الوقوف على ظروف وملابسات هذه الواقعة؛ كما سيتم التعامل مع الأمر وفق المساطر الإدارية والقانونية الجاري بها العمل في مثل هذه الحالات، حسبما ذكرت هيسبريس.

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