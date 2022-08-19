انفجارات في القرم ..هل انتقلت كييف من الدفاع إلى الهجوم؟

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منعطف قد يغير مسار أوكرانيا من الدفاع إلى الهجوم؛ خصوصا مع التصريحات التي تصدر مؤخرا من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي؛ كان أكثرها وضوحا تأكيده أن الحرب الدائرة في بلده بدأت في شبه جزيرة القرم ويجب أن تنتهي بتحريرها. كما عبر عن رفضه إجراء أي مفاوضات سلام مع موسكو قبل الانسحاب المسبق للقوات الروسية من الأراضي الأوكرانية.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي ، ان " أناسًا يقتلون وينتهكون ويضربون مدننا المدنية بصواريخ كروز كل يوم، لا يمكن أن يكونوا يريدون السلام. يجب أن يغادروا أولًا أراضينا، وبعدها سنرى، لا نثق بروسيا".

قد يدعم فرضية تطور الحرب باتجاه استهداف القواعد الروسية؛ تقرير نُشر في صحيفة واشنطن بوست؛ عن تهديدات أطلقها مسؤولون أوكرانيون يتوعدون روسيا بمزيد من الهجمات في شبه جزيرة القرم التي تستخدمها روسيا كقاعدة خلفية لعملياتها.

يضيف هذا التقرير أن مسؤولين في الحكومة الأوكرانية أعلنوا عزمهم استرداد جميع الأراضي التي وقعت تحت سيطرة القوات الروسية منذ بداية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفيما يلف الغموض طبيعة الانفجارات التي ضربت شبه جزيرة القرم؛ اتهم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف الغرب بالسعي إلى نزاع مفتوح مع روسيا؛ وذلك في تصريحات أدلى بها قبيل إعلان محتمل في واشنطن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة ثمانمئة مليون دولار. وحذرت موسكو واشنطن من التصعيد ضدها انطلاقا من أوكرانيا.

وقال مسؤول غربي إن انفجارات وقعت هذا الشهر في قاعدة ساكي الجوية بشبه جزيرة القرم أدت إلى خروج أكثر من نصف الطائرات الحربية التابعة للأسطول الروسي في البحر الأسود من الخدمة.

وعلى الرغم من أن أوكرانيا لم تعلن مسؤليتها صراحة عن الهجمات بالرغم من تلميح بعض المسؤلين في حكومة كييف عن مسؤلية أوكرانيا في تنفيذها؛ إلا أن متابعين لهذا الشأن يرون أنه إذا كانت القوات الأوكرانية هي التي قامت بتنفيذ الهجوم على القاعدة الجوية الروسية في القرم فإن هذا يعني تصعيداً خطيراً على أرض المعركة ويوضح إلى أي مدى بلغت قدرات القوات الأوكرانية حتي تتمكن من استهداف موقع روسي بعيد عن الخطوط الأمامية للقتال ويقع في العمق.