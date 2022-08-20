شلل اقتصادي يهدد أوروبا بعد جفاف نهر الراين

العالم- أوروبا

وأشارت الصحيفة إلى أنه نتيجة للجفاف الكبير الذى تعانى منه أوروبا، فإن جفاف ممر مائى مثل الراين يثير مخاوف القارة من شلل اقتصادى محقق، وذلك بعد خفض السفن حمولتها بنسبة 30%.

وأوضحت أن النهر انخفض إلى 56سم، في حين تحتاج السفت إلى 1.5 متر على الأقل من المياه ، وهو ما اعتبره الالمان أنه "كابوس" تعيشه أوروبا.

وقال روبرتو سبرانزى ، مدير شركة ETG ، في ميناء Duisburg التجاري إن "منذ 42 عامًا لم أر مثل هذا الوضع مطلقًا..وإنه أمر مروع لأن إمكانيات النقل النهري محدودة في وقت تحتاجه ألمانيا بشدة، وقد تم بيع السفن التي كانت تنقل الفحم لأن البلاد اضطرت إلى وقف استغلالها، بينما توقفت العديد من السفن لنقل الحبوب من أوكرانيا".

وأضاف أن الأسعار الفورية للشحن من ميناء روتردام الهولندي إلى كارلسروه في ألمانيا بلغ 110 يورو للطن في 10 أغسطس، وكان يونيو كان حوالي 20 يورو للطن من البضائع.

ويتعرج نهر الراين بطول 1288 كيلومترًا عبر أوروبا، في قلم ألمانيا، يمر 80٪ من النقل النهري للبضائع عبرها، ويعتبر شريان حيوي للفحم، وبفضله يعوض الاقتصاد الأوروبي الرائد حاليًا النقص في الغاز الروسي.

وقيمت شركة فاكتس جلوبال إنيرجي النتائج في حالة حدوث شلل تام في حركة المرور على نهر الراين: "يمكن إعاقة توزيع 400 ألف برميل يوميًا من المنتجات النفطية"، كما جاء في الوثيقة، مضيفة أن هذا "اضطراب خطير من أمر مهم"، وطريق النقل الذي يزود أوروبا بالديزل لا يمكن أن يحدث في وقت أسوأ ".

وقال نيلز يانسن، الخبير الاقتصادي في معهد الاقتصاد العالمي (IfW) في كيل ، الذي نشر دراسة عن عواقب جفاف النهر، وفي عام 2018 ، عندما توقفت الملاحة على نهر الراين لمدة سبعة أسابيع في الخريف ، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 1.5٪.

وفي ألمانيا ، يتم نقل نسبة صغيرة فقط من البضائع عن طريق الممرات المائية، يمثل الشحن الداخلي ما بين 10 و 30 ٪ من الحجم لفئات معينة مثل الفحم والنفط الخام والغاز الطبيعي وفحم الكوك والمنتجات البترولية ، وكذلك المواد الكيميائية.

وأوضح ستيفان كوثس، خبير اقتصادي أن "هذه المواد هي أساس العديد من سلاسل الإنتاج. حتى يمكن أن تتسبب العقبات في نقلها في حدوث انقطاعات في المراحل المتأخرة".

تكمن المشكلة في أن نهر الراين يقع على مفترق طرق لممرات أساسية حددها الاتحاد الأوروبي. يمر النهر بخمس دول ، من منبعه في سويسرا إلى مصبه في هولندا. في غضون ذلك ، تمثل ألمانيا ثلث النقل النهري الأوروبي.