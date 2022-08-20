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الصدر: قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء

الصدر: قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء
السبت ٢٠ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

كشف زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر انه تقدم بمقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء السياسيين.

العالم - العراق

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الصدر: قدمنا مقترحا للأمم المتحدة لجلسة حوار علنية مع الفرقاء

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