تواجد المدمرات الإيرانية سلب من العدو الجرأة على اي تحرك عدائي

العالم - ايران

وفي تصريحه صباح اليوم الاحد خلال مراسم استقبال المجموعة البحرية الـ 83 بحضور كوادر القوة واسرهم ، اعتبر الادميرال ايراني تواجد المدمرات التابعة للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش على بعد 2200 كم من حدود البلاد بانه الضامن لأمن الحدود الاقتصادية للبلاد وقال: رغم تحركات الأعداء وخاصة الكيان الصهيوني في البحر الأحمر ، فان تواجد رجالنا الاسود على مدمرات القوة البحرية الاستراتيجية للجيش في المياه الدولية ، قد سلب الجراة من العدو على القيام بتحركات عدائية وظلت خطوط الملاحة البحرية للجمهورية الإسلامية مفتوحة على الدوام. ومن خلال التعرف على السفن والتحرك في البحار ، أثبت هؤلاء الرجال الابطال بانه سيكون لهم تواجد قوي اينما تطلّب الامر.

وأشار الأدميرال إيراني إلى أمر قائد الثورة الاسلامية عام 2009 بشأن تواجد القوة البحرية الاستراتيجية للجيش في المياه الحرة والدولية وأضاف: "اليوم وفي العام الثالث عشر لإعلان القائد العام للقوات المسلحة بشأن تواجد القوة البحرية الإستراتيجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في المحيطات ، عادت المجموعة البحرية الـ 83 الى البلاد، بعد اداء مهمة توفير الأمن للشريان الاقتصادي للبلاد والتواجد المؤثر في البحار، على بعد أكثر من 2200 كيلومتر من حدود البلاد تحت قيادة المدمرة "الوند".

واكد قائد البحرية لجيش الجمهورية الاسلامية الايرانية ان إزاحة الستار عن أسطول الطائرات المسيرة التابع للقوة البحرية الاستراتيجية ، والذي تزامن مع تواجد ابطال هذه القوة على بعد 2200 كيلومتر من حدود البلاد والبحر الأحمر ، ادت الى تغيير التوازنات الإقليمية وقال: إن استراتيجية وأولوية القوات المسلحة ، وخاصة البحرية للجمهورية الإسلامية الإيرانية ، هي تنفيذ أوامر قائد الثورة ، وان هذا التواجد القوي للقوات المسلحة الإيرانية في المياه الدولية هدية ووعد من جنود البحرية لعائلات الشهداء العظام، الذين سيكونون حاضرين في المشهد كل مرة بقوة أكبر وبقوة قتالية أعلى ، وقد تمكنوا من دفع العدو أبعد من الحدود الاقتصادية ، التي تتولى القوة البحرية الاستراتيجية للجيش مسؤولية توفير امنها.

وقال الأدميرال إيراني: ان المجموعة البحرية الـ 84 التابعة للقوة البحرية الاستراتيجية للجيش بقيادة المدمرة "جماران" تقوم حاليا في نطاق منطقة مضيق باب المندب الى شمال البحر الأحمر وقناة السويس بتنفيذ المهمة الموكلة بها المتمثلة بتأمين الشريان الاقتصادي للبلاد وحماية مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية.