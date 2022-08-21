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كنعاني يعزي تركيا بضحايا حادث السير

كنعاني يعزي تركيا بضحايا حادث السير
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:١٥ بتوقيت غرينتش

أعرب المتحدث بأسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، عن تعازيه لتركيا "حكومة وشعبا" في حادث السير الذي وقع جنوب شرق البلاد امس السبت، والذي أسفر عن مقتل واصابة اكثر من 80 شخصا من مواطني هذا البلد.

العالم - ايران

واعرب كنعاني عن مواساته لأسر الضحايا، سائلا الباري عزوجل بالمغفرة للمتوفين والشفاء العاجل للمصابين.

يذكر ان 34 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 50 آخرون أمس السبت في حادثين مروريين وقعا بفارق بضع ساعات في جنوب شرق تركيا.

وأدى الحادث الأول بين سيارة إسعاف وحافلة على طريق سريع يربط مدينة غازي عنتاب بمدينة نيزيب الى مقتل 15 شخصًا وإصابة 31، بحسب ما أوردت وسائل إعلام محلية نقلا عن حاكم محافظة غازي عنتاب.

واكدت وكالة الأنباء التركية "ديميرورين" أن حافلة ركاب كانت تسير على طريق سريع صدمت سيارة إسعاف وسيارة إطفاء وسيارة لفريق صحافي كانت قد توجهت كلها إلى مكان حادث سابق. وبين القتلى ثلاثة عناصر اطفاء وثلاثة مسعفين وصحافيان من وكالة انباء تركية بحسب وسائل الاعلام المحلية.

واظهرت مشاهد بثتها الوكالة التركية القسم الخلفي لسيارة إسعاف مدمرا جزئياً والحافلة على جانبها وقسمها الأمامي محطما.

وبحسب وكالة "ديميرورين" استجوب عناصر أمن في محافظة غازي عنتاب سائق الشاحنة مساء السبت لاستيضاح الملابسات.

وبعد بضع ساعات قُتل 19 شخصاً آخرون على الأقل وأصيب 26 آخرون على بعد 250 كلم شرقاً في حادث دهس بشاحنة، وفق ما أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة.

وأظهرت مقاطع فيديو بثتها وسائل إعلام تركية سائقًا فاقداً السيطرة على شاحنته يصطدم بأقصى سرعة بسيارات عدة ويدهس مشاة يحاولون الفرار.

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