الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
١١:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

شاهد بالفيديو..

حكم قضائي جائر علی ناشطة سعودية يغضب مواقع التواصل

الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٤٠ بتوقيت غرينتش

اهتمت مواقع التواصل في السعودية بحكم اعتبرته جائراً بحق سلمی الشهاب وهي طالبة دكتوراه، بسبب تغريداتها علی تويتر، حيث حكم عليها بالسجن 34 عاماً ومنعها من السفر 34 عاماً بعد انتهاء سجنها.

العالم - السعودية

وحطمت السعودية المعروفة بسحق أي معارضة وقمع جميع أشكال حرية التعبير، الرقم القياسي بهذا الحكم بحق سلمی الشهاب وهي متزوجة وأم لطفلين.

وغردت منظمة العفو الدولية عن الموضوع كاتبة:"ما كان ينبغي إدانة سلمى الشهاب أساساً، لكن زيادة الحكم عليها من ست سنوات إلى 34 سنة، في أعقاب محاكمة جائرة، يثبت أن السلطات تقصد استخدامها لتكون عبرة للآخرين وسط حملة القمع المتواصلة التي تشنّها على حرية التعبير".

وغرد موسى الغبري:"نظام يستخدم المنشار والاحماض المركزة لقطع واذابة اعضاء الناشطين والصحفيين والمناهضين للظلم والاستعباد، لاتستغرب أن يصدر حكماً بالسجن 34 سنة على ناشطة لاستخدامها تويتر".

اما علي الدبيسي فغرد:"الأمم المتحدة تطالب السعودية بالافراج العاجل والفوري عن المدافعة عن حقوق الإنسان سلمى الشهاب وترى أن الحكم -الذي يمثل الوجه الحقيقي والشرس لمحمد بن سلمان – هو حكم مفزع، والذي بلغ في مجموعه ٦٨ عاما".

روابط ذات صلة

مظلومية سلمى الشهاب بين "الداعية" المغامسي و "ولي عهد المسلمين"

الحكم على 'سلمى الشهاب' يعري صور الإصلاح الوهمي في السعودية

واشنطن تعلق على حكم السجن للناشطة السعودية "سلمى الشهاب"

إدانة أمريكية لأطول حكم بالسجن ضد ناشط في السعودية

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

مسلحون مدعومون تركيا يستهدفون بالمدفعية الثقيلة ريف الرقة الشمالي

شاهد بالفيديو.. حكم قضائي جائر علی ناشطة سعودية يغضب مواقع التواصل

حرب الحافلات في الاراضي المحتلة.. بدأت بإحراقها ووصلت الى الهجوم عليها

شاهد.. ذكری احراق المسجد الأقصی وحكاية ألف شهيد

مسؤول ألماني يعارض فتح خط أنابيب نورد ستريم 2

أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الأحد 21 أغسطس 2022