الجفاف في أنهار اوروبا يؤدى الى كشف كنوز مغمورة في المياه

العالم - اوروبا

في اسبانيا انخفاض منسوب مياه الانهار ادخل الفرحة في قلوب علماء الآثار حيث ظهرت دائرة حجرية من عصور ما قبل التاريخ أُطلق عليها اسم 'ستونهنج الإسبانية' والتي عادة ما تغمرها مياه أحد السدود.

وهذه الدائرة الحجرية مكشوفة تماما في الوقت الراهن في أحد أركان خزان فالديكاناس في إقليم كاسيريس وسط البلاد، إذ تقول السلطات إن مستوى المياه انخفض إلى 28 بالمئة من سعة الخزان.

وعادت للأذهان ذكريات موجات الجفاف الماضية في ألمانيا مع عودة ظهور ما يطلق عليها اسم 'أحجار الجوع' على طول نهر الراين.

وظهر العديد من هذه الأحجار على طول ضفاف أكبر نهر في ألمانيا في الأسابيع القليلة الماضية. وتحمل بعض هذه الأحجار تواريخ وأحرف أولى من أسماء بعض الأشخاص، وينظر البعض إلى ظهورها مرة أخرى على أنه تحذير وتذكير بالمصاعب التي واجهها الناس خلال فترات الجفاف السابقة.

اما انخفاض منسوب اكبر نهر الدانوب، أحد الأنهار الكبيرة الأخرى في أوروبا، إلى أدنى مستوياته منذ ما يقرب من قرن بسبب للجفاف، قد ازاح الستار عن هياكل أكثر من 20 سفينة حربية ألمانية غرقت خلال الحرب العالمية الثانية بالقرب من ميناء براهوفو الصربي. ولا تزال هذه السفن تعيق حركة المرور في النهر في أثناء انخفاض مستويات المياه.

وفي إيطاليا أعلنت حالة الطوارئ في المناطق المحيطة بنهر بو، أواخر يوليو تموز، حيث تم اكتشاف قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية وتزن 450 كيلوغراما مغمورة في المياه المنخفضة لأطول نهر في البلاد.