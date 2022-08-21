الصحة الإيرانية: 3245 إصابة و55 وفاة جديدة بكورونا

العالم - ايران

وقالت العلاقات العامة بوزارة الصحة الإيرانية في تقريرها اليومي: منذ ظهر أمس السبت ولغاية ظهر اليوم الأحد تم تسجيل 3245 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) وفق معايير التشخيص النهائية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 7 ملايين و 506 آلاف و 614 إصابة مؤكدة.

وأوضحت أن من بين المصابين الجدد، تم إدخال 834 مصابا إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأضافت أن: 1342 من المصابين بفيروس كورونا ما زالوا في حالة حرجة ويخضعون للعناية الفائقة.

ولفت تقرير وزارة الصحة إلى تعافي 7 ملايين و 233 ألفا و 648 شخصا من المصابين بفيروس كورونا لغاية الآن.

وأشار التقرير إلى تسجيل 55 حالة وفاة من المصابين بفيروس "كوفيد 19" خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 143 ألفا و 387 حالة وفاة.

وتلقى حتى الآن 64 مليونا و 920 ألفا و 523 شخصا الجرعة الأولى من لقاح كورونا فيما تلقى 58 مليونا و 297 ألفا و 965 شخصا الجرعة الثانية، وتلقى 30 مليونا و 379 ألفا و 803 أشخاص الجرعتين الثالثة والرابعة، ليبلغ العدد الإجمالي للقاحات 153 مليونا و 598 ألفا و 291 جرعة.

وتم لغاية الآن اجراء 53 مليونا و 647 ألفا و 535 إختبارا للكشف عن الاصابة بفيروس "كوفيد-19".

وبحسب التقرير توجد في الوقت الحاضر 106 مدن في الحالة الحمراء (شديدة الخطورة) و 156 مدينة في الحالة البرتقالية (متوسطة الخطورة)، و 173 مدينة في الحالة الصفراء (قليلة الخطورة) و 13 مدينة في الحالة الزرقاء (قليلة الخطورة جدا).