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دفعا للعلاقات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة..

عودة سفير الإمارات إلى طهران خلال أيام

عودة سفير الإمارات إلى طهران خلال أيام
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٢:٣٣ بتوقيت غرينتش

أعلنت دولة الإمارات مساء اليوم الاحدإعادة سفيرها لدى إيران إلى طهران، تنفيذاً لقرارها السابق في رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى درجة سفير.

العالم- الامارات

وقال بيان لوزارة الخارجية والعاون الدولي الإماراتية إن السفير سيف محمد الزعابي سفير دولة الإمارات سيعود خلال الأيام القادمة إلى العاصمة الإيرانية.

وأشار البيان إلى أن الخطوة تأتي تنفيذا لما جاء في الاتصال الهاتفي الذي جرى بتاريخ 26 يوليو/تموز الماضي بين الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، والدكتور حسين أمير عبداللهيان وزير خارجية إيران.

وأكدت أن القرار يأتي بناءً على التنسيق الجاري مع وزارة الخارجية الإيرانية وفق الأعراف الدبلوماسية المعمول بها بين الدول.

وأوضحت الوزارة أن السفير الزعابي سيعود لممارسة مهامه الدبلوماسية في سفارة دولة الإمارات لدى إيران خلال الأيام القادمة وذلك للمساهمة في دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام بالتنسيق والتعاون مع المسؤولين في طهران بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الجارين والمنطقة.

وتعد العلاقات بين الدولتين الجارتين إيران و‌الإمارات العربية المتحدة تاريخية للغاية، ويرجع تاريخها إلى قرون.

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دفعا للعلاقات الثنائية وتحقيقا للمصالح المشتركة.. عودة سفير الإمارات إلى طهران خلال أيام

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