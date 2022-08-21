مسؤول ايراني ينفي إيقاف الرحلات الجوية بين ايران وتركيا

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وأوضح جواد صالحي أنه في وقت سابق، انتشر خبر يتحدث عن إيقاف تركيا رحلاتها الجوية الى ايران بسبب انتشار كورونا، وهو غير صحيح، مصرحا: في الوقت الحاضر فإن جميع الرحلات الجوية جارية بين ايران وتركيا.

وبيّن أنه لم يحصل أي خلل في الرحلات الجوية بين ايران وتركيا، مضيفا: أنه فيما سبق انتشر خبر غير صحيح نقلا عن "تركيش برس" بعنوان إلغاء الرحلات الجوية التركية الى ايران بسبب زيادة الاصابات بكورونا، ويعود تاريخ هذا الخبر الى 19 تموز/يوليو2020، وقد انتشر هذا الخبر بالخطأ في بعض وسائل الاعلام الداخلية.