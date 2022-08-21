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مسؤول ايراني ينفي إيقاف الرحلات الجوية بين ايران وتركيا

مسؤول ايراني ينفي إيقاف الرحلات الجوية بين ايران وتركيا
الأحد ٢١ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٨:٢٩ بتوقيت غرينتش

نفى المدير العام للعلاقات العامة لشركة مدينة مطار الإمام الخميني(رض)، يوم الاحد، إيقاف الرحلات الجوية بين ايران وتركيا، وقال ان هذه الرحلات مستمرة ولم يحصل أي خلل فيها.

العالم -

وأوضح جواد صالحي أنه في وقت سابق، انتشر خبر يتحدث عن إيقاف تركيا رحلاتها الجوية الى ايران بسبب انتشار كورونا، وهو غير صحيح، مصرحا: في الوقت الحاضر فإن جميع الرحلات الجوية جارية بين ايران وتركيا.

وبيّن أنه لم يحصل أي خلل في الرحلات الجوية بين ايران وتركيا، مضيفا: أنه فيما سبق انتشر خبر غير صحيح نقلا عن "تركيش برس" بعنوان إلغاء الرحلات الجوية التركية الى ايران بسبب زيادة الاصابات بكورونا، ويعود تاريخ هذا الخبر الى 19 تموز/يوليو2020، وقد انتشر هذا الخبر بالخطأ في بعض وسائل الاعلام الداخلية.

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مسؤول ايراني ينفي إيقاف الرحلات الجوية بين ايران وتركيا

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