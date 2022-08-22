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تدريبات لـ'التحالف الدولي' عند مثلث الحدود السورية الاردنية العراقية

تدريبات لـ'التحالف الدولي' عند مثلث الحدود السورية الاردنية العراقية
الإثنين ٢٢ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٥:٤٠ بتوقيت غرينتش

أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية، ان قوات التحالف الدولي بدأت اجراء تدريبات عسكرية ليلية بالذخيرة الحية وبمشاركة الطيران الحربي  عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية.

العالم - سوريا

في هذه الاثناء، أفاد نشطاء ما يسمى بـ"المرصد السوري لحقوق الإنسان"، بأن قوات “التحالف الدولي” تجري تدريبات عسكرية بالذخيرة الحية، ضمن منطقة 55 في عمق البادية السورية عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، وشارك خلال التدريبات الطيران الحربي التابع للتحالف الدولي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، قد رصد في 12 الشهر الجاري، انفجارات في منطقة الـ55 كيلومتر عند مثلث الحدود السورية الأردنية العراقية، نتيجة تدريبات عسكرية مشتركة لكل من “التحالف الدولي” وجيش مغاوير الثورة التابع للجيش الحر.

ووفقا للمصادر فقد انطلقت التدريبات صباح الجمعة، وجرى خلالها الرمي على أهداف تحاكي أجواء المعارك الحقيقة.

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