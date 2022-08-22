باتروشيف: واشنطن تجبر دول آسيان على شراء القمح بسعر أغلى عدة مرات

العالم- روسيا

وجاء التصريح خلال مؤتمرات جرت عبر الفيديو بين ممثلين رفيعي المستوى لروسيا والدول الأعضاء في رابطة الآسيان.

وقال باتروشيف: "أنتم على دراية بالأزمة غير المسبوقة التي تغرق أوروبا فيها اليوم، والتي سببها تحديدا العقوبات (ضد روسيا) التي فرضها الأمريكيون على شركائهم الغربيين. كما أن السياسة المدمرة للأمريكيين توجه ضربة لا تقل خطورة لدول آسيان، التي على سبيل المثال تضطر الآن إلى شراء القمح بأسعار أعلى عدة مرات مما كانت عليه من قبل".

وأوضح المسؤول الروسي أن "السبب الرئيسي لارتفاع أسعار الغذاء والطاقة هو المطبعة (للنقود) العاملة في الولايات المتحدة وأوروبا".

وأشار باتروشيف إلى أنه خلال جائحة كورونا حدثت أكبر عملية لطرح أوراق نقدية في 40 عامًا. وأضاف: "طبعت الولايات المتحدة 5.9 تريليون دولار، وأوروبا 2.9 تريليون يورو. والغرب الآن ينقل عبء التضخم الناشئ على هذه الخلفية إلى الدول النامية".