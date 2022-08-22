الخوف يدب في نفوس المسؤولين الاسرائيليين من الاتفاق النووي

العالم ـ الاحتلال

وقال مكتب لبيد “أوضح رئيس الوزراء للرئيس (الفرنسي) أن إسرائيل تعارض العودة إلى الاتفاق ولن تكون ملزمة بمثل هذا الاتفاق. وستواصل إسرائيل بذل قصارى جهدها لمنع إيران من الحصول على قدرات نووية”.

من جهته ذكر الممثل الأعلى للسياسة الخارجية جوزيب بوريل، أن إيران أرسلت ردا “معقولا” على أحدث مقترح أوروبي لإعادة إحياء الاتفاق النووي وقد يلتقي الدبلوماسيون الأسبوع الجاري في فيينا لمناقشة الخطوات المقبلة.

وكان تم التوصل إلى الاتفاق عام 2015، إلا أنه تعطل إثر الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة منه عام 2018 .