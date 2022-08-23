الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٧:٣٦ GMT
فارسی
البث المباشر

السودان.. تغييرات في الجيش تشمل قائد القوات الجوية

السودان.. تغييرات في الجيش تشمل قائد القوات الجوية
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٥١ بتوقيت غرينتش

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، قرارات بتغييرات في قيادة المؤسسة العسكرية شملت قائد القوات الجوية.

العالم - السودان

وقال الجيش:"إن البرهان "أصدر قرارات تم بموجبها إعفاء كل من الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية والفريق ياسر بشير مدير الإدارة العامة للاحتياجات وأحالهما للتقاعد".

كما قضت قراراته بـ"ترقية اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض إلى رتبة الفريق وتعيينه قائد للقوات الجوية"، و"ترقي ضباط الدفعة 40 إلى رتبة اللواء وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون إلى التقاعد"، وفق البيان.

وأضاف الجيش أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الراتبة (روتينية) التي تجريها قيادته بشكل دوري للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي في الجيش.

وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت في السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.

روابط ذات صلة

السودان ..تجمع المهنيين يطلق دعوات مكثفة لإضراب سياسي عام بهذا الأسبوع

شاهد.. وزيرة سودانية تقدم استقالتها لهذا السبب..

عبد الفتاح البرهان: الجيش السوداني لن ينحاز لأي طرف

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

إيران على طريق صنع طائرات مدنية محلية الصنع

شاهد.. اعتصام انصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى في بغداد

السودان.. تغييرات في الجيش تشمل قائد القوات الجوية

تحرك عاجل في مصر بعد فيديو مروع للاعتداء على طبيبة هز البلاد

وزير الداخلية الصربي: صربيا هي "الدولة الوحيدة في أوروبا التي لم تفرض عقوبات على روسيا"

شاهد.. اعتداء على لاعبي منتخب مصر في تونس