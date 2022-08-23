السودان.. تغييرات في الجيش تشمل قائد القوات الجوية

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وقال الجيش:"إن البرهان "أصدر قرارات تم بموجبها إعفاء كل من الفريق ركن عصام الدين سعيد قائد القوات الجوية والفريق ياسر بشير مدير الإدارة العامة للاحتياجات وأحالهما للتقاعد".

كما قضت قراراته بـ"ترقية اللواء طيار ركن الطاهر محمد العوض إلى رتبة الفريق وتعيينه قائد للقوات الجوية"، و"ترقي ضباط الدفعة 40 إلى رتبة اللواء وإحالة آخرين برتبة اللواء فما دون إلى التقاعد"، وفق البيان.

وأضاف الجيش أن هذه القرارات تأتي ضمن الإجراءات الراتبة (روتينية) التي تجريها قيادته بشكل دوري للحفاظ على التسلسل الهرمي والتدرج الوظيفي في الجيش.

وتأتي هذه التغييرات في وقت يشهد فيه السودان منذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 احتجاجات شعبية تطالب بعودة الحكم المدني وترفض إجراءات استثنائية فرضها البرهان ويعتبرها الرافضون "انقلابا عسكريا".

بينما قال البرهان، في أكثر من مناسبة، إن إجراءاته تهدف إلى "تصحيح مسار المرحلة الانتقالية"، وتعهد بتسليم السلطة عبر انتخابات أو توافق وطني.

وبدأت في السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقّعت مع الحكومة اتفاق سلام عام 2020.