العالم- اليمن

واضاف السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي في كلمة متلفزة بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام زيد بن علي "عليهما السلام": أولوياتنا اليوم تكمن في 3 نقاط أولها التصدي للعدوان الذي تقف خلفه أميركا و"إسرائيل"، مشير الى ان من لا يعتبر التصدي للعدوان أولوية يعاني من خلل إنساني ويتعامى عن حجم هذا العدوان وأهدافه.

واكد الحوثي: في ظل الهدنة القائمة علينا ألا نتصور أن الحرب قد انتهت وننشغل بأمور أخرى، موضحا انه من أولوياتنا في ظل الهدنة المؤقتة البقاء على درجة عالية من الجهوزية والانتباه إلى كل مخططات الأعداء.

وقال ان كل عائدات النفط والغاز منهوبة الآن من قبل تحالف العدوان واللصوص والمحتلين وجزء منها يأكله الخونة.

يتبع