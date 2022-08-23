الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

موكب العالم .. سلام الله على الحلوة خصاله

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:١٩ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

مسؤول ايراني: تم اصدار ملیونين و ۷۰۰ الف جواز سفر لزيارة الاربعين

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحركة الأسيرة تبدأ انتفاضة شاملة في السجون الاسرائيلية

السياسة الخارجية للحكومة الايرانية خلال العام الماضي

الاسرى الفلسطينيون.. صراع مع الاحتلال خلف القضبان

وعدك وفيته بالدم رويته

ابجدية انتصار المقاومة الاسلامية على مدى 40 عاما

ليبيا.. باشاغا يتوعد من يحمل السلاح ضد حكومته