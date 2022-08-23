الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢
٠٦:٥٣ GMT
فارسی
البث المباشر

وعدك وفيته بالدم رويته

الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٢٢ بتوقيت غرينتش

كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

زيارة الاربعين.. الإيرانيون والعراقيون يجددون عناوين التآخي

موكب العالم .. سلام الله على الحلوة خصاله

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الحركة الأسيرة تبدأ انتفاضة شاملة في السجون الاسرائيلية

السياسة الخارجية للحكومة الايرانية خلال العام الماضي

الاسرى الفلسطينيون.. صراع مع الاحتلال خلف القضبان

وعدك وفيته بالدم رويته

ابجدية انتصار المقاومة الاسلامية على مدى 40 عاما

ليبيا.. باشاغا يتوعد من يحمل السلاح ضد حكومته