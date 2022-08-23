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البيت الأبيض: واشنطن تراقب الوضع حول مقتل دوغينا عن كثب

البيت الأبيض: واشنطن تراقب الوضع حول مقتل دوغينا عن كثب
الثلاثاء ٢٣ أغسطس ٢٠٢٢ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، في تعليقه على مقتل الصحفية داريا دوغينا، إن مثل هذا النوع من العنف غير مقبول ضد أي شخص.

العالم-الامريكيتان

وأكد كيربي في حوار مع شبكة "سي أن أن" أن الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب، لكن ليس لديها معلومات إضافية حول دوافع ما حدث أو المسؤولين.

وأضاف: "ليس لدينا مزيد من المعلومات حول هذا العمل العنيف".

يشار إلى أن داريا دوغينا، الضحية، هي ابنة المفكر الروسي الشهير ألكسندر دوغين، الذي تثار في الغرب ضده حملة إعلامية واسعة بسبب دعمه القوي للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وكانت داريا هي الأخرى تدعم العملية الروسية، فيما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن الاستخبارات الأوكرانية كانت وراء اغتيال داريا.

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البيت الأبيض: واشنطن تراقب الوضع حول مقتل دوغينا عن كثب

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