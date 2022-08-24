الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢
٠٥:٠٥ GMT
فارسی
البث المباشر

باختصار..شبوة ..حرب بالنيابة

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٠٦ بتوقيت غرينتش

سيطرت ألوية العمالقة المدعومة إماراتيا على منشآت للطاقة بمحافظة شبوة جنوب اليمن.

العالم - باختصار

تصنيف :
كلمات دليلية :

روابط ذات صلة

اليمن.. معارك الجنوب ترسم حدود النفوذ

إقتتال بين الميليشيات على حقول النفط والغاز في اليمن

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

تبقى لديك : ( 1000) حرف

الترسيم أمام أسابيع فاصلة.. "إسرائيل" تخشى رفض لبنان عرضاً بالمقايضة

قصيدة الأربعين بأربع لغات

انطلاق المناورات المشتركة لمسيرات الجيش الايراني

شروط صندوق النقد الصعبة تضع الحكومة المصرية في مأزق

باختصار..شبوة ..حرب بالنيابة

الاحتلال الاميركي يعلن استهداف مواقع تابعة للجيش السوري وحلفائه في ريف دير الزور