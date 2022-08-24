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شاهد.. نفاق الإعلام الغربي في العدوان على غزة

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٤:٣٤ بتوقيت غرينتش

كشف العدوان الاسرائيلي الأخير على قطاع غزة نفاق الاعلام الغربي وبعض الإعلام العربي المطبع.

العالم - انقلاب الصورة

الإعلام الغربي وبعض الاعلام العربي، الذين يتشدقون بحرية الاعلام والتعبير، وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالجرائم والعدوان الغاشم على الفسطينيين في ارضهم تنعكس لديهم المفاهيم، حيث يصبح القمع والعدوان هو الاساس.

وإستضافت قناة BFMTV الصحفي الفرنسي آلان غريش، للحديث حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وبعد نشر جزء من المقابلة في موقع المحطة الإلكتروني فوجئ غريش بحذف المقطع من المنصات كلها من دون سبب واضح.

انتقادات حادة لقناة إخبارية فرنسية إزالت مقابلة مع ضيف انتقد الكيان الصهيوني والغت دعوته إلى لقاء كان مقررا في اليوم التالي، وإزالة المقطع اثارت موجة استهجان للقناة الفرنسية، حيث أعاد مئات المغردين نشر الفيديو المحذوف في تحد لما وصفوه "بتسليط الرقابة" على وجهات النظر.

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