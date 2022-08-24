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شاهد.. قناة فرنسية تحذف مقابلة صحفي لإنتقاده لـ"اسرائيل"

الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ١١:٥٠ بتوقيت غرينتش

إستضافت قناة BFMTV الصحفي الفرنسي آلان غريش، للحديث حول العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة، وبعد نشر جزء من المقابلة في موقع المحطة الإلكتروني فوجئ غريش بحذف المقطع من المنصات كلها من دون سبب واضح.

العالم - انقلاب الصورة

انتقادات حادة لقناة إخبارية فرنسية إزالت مقابلة مع ضيف انتقد الكيان الصهيوني والغت دعوته إلى لقاء كان مقررا في اليوم التالي، وإزالة المقطع اثارت موجة استهجان للقناة الفرنسية، حيث أعاد مئات المغردين نشر الفيديو المحذوف في تحد لما وصفوه "بتسليط الرقابة" على وجهات النظر.

الإعلام الغربي وبعض الاعلام العربي، الذين يتشدقون بحرية الاعلام والتعبير، وحقوق الإنسان عندما يتعلق الأمر بالجرائم والعدوان الغاشم على الفسطينيين في ارضهم تنعكس لديهم المفاهيم، حيث يصبح القمع والعدوان هو الاساس.

الاعلام العربي المطبع بدوره حذا على نهج الإعلام الغربي حيث اعتبر القضية الفلسطينية قضية داخلية تخص الفلسطينيين ولا علاقة للعالم العربي بها.

ويرى مراقبون أن رغم كل الزيف والنفاق لدى الاعلام الغربي والاعلام العربي المطع تبقى فلسطين هي البوصلة وصرخات اطفال غزة هزت اركان عرش الظلم والنفاق في العالم.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر الرابط التالي:

https://www.alalam.ir/news/6325593

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