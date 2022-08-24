الاحتلال يهدم منشآت سكنية وحظائر ماشية بالأغوار

العالم - فلسطين

وكما أفاد موقع المركز الفلسطيني للإعلام هدمت جرافات الاحتلال منشآت سكنية وحظائر ماشية لعائلات عواد سليمان مليحات، وسليمان سلمان مليحات، وعطا إبراهيم سويدات، وسليمان عطا سويدات، واسماعيل سواركة، وإبراهيم سليمان أبو عروج.

وقبل أشهر، أخطرت قوات الاحتلال المنشآت المهدومة بوقف العمل فيها.

وتعتمد العائلات المتضررة بشكل أساسي على تربية الثروة الحيوانية، وتستفيد من وجود المناطق الرعوية.

وهدم الاحتلال قبل يومين، في منطقة الديوك قضاء أريحا، منازل سكنية قيد الإنشاء لمواطنين في المنطقة؛ تحت الحجة ذاتها.