السعودية: "عصبة النساء" ليست شرطاً لعمرة المرأة

العالم-السعودية

وقالت وزارة الحج والعمرة السعودية في تعميم نشرته صحيفة "مكة" المحلية: إنه "لا يلزم لإصدار تأشيرة عمرة للمرأة عصبة النساء، كما أنه باستطاعتها القدوم إلى المملكة للعمرة دون أي قيود".

وفي أبريل الماضي، أعلنت وزارة الحج والعمرة السماح للمرأة بإصدار تأشيرة العمرة من دون اشتراط وجود محرم لها.

وكانت الوزارة تشترط سابقاً لإصدار تأشيرة العمرة للنساء من الفئات العمرية الأقل من 45 عاماً إلزامها بوجود محرم لها أو مرافقتها لعصبة من النساء.

و"عصبة النساء" تعني مجموعة من النساء يجتمعن ويسافرن معاً لأجل أداء العمرة أو فريضة الحج، وهي بديل لوجود المحرم مع المرأة.

كما قررت وزارة الحج والعمرة، الشهر الماضي، السماح للحاصلين على جميع أنواع التأشيرات والقادمين من جميع دول العالم بغرض السياحة والزيارة إمكانية تأدية العمرة أثناء إقامتهم بالمملكة.