أهم عناوين الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء 24 أغسطس 2022

سياست روز ..

إغلاق ملف إدعاءات الوكالة الدولية للطاقة الذرية, شرط مسبق لإبرام أي إتفاق بفيينا.

كيهان ..

لن يكون هناك أي إتفاق مالم يتم غلق ملف الوكالة الدولية ضد إيران..

اطلاعات ..

تزايد الطلب العالمي على النفط الإيراني من قبل زبائن جدد بأوروبا وأمريكا اللاتينية .

ايران ..

إيران تشهد اليوم بدء مناورات واسعة لسلاح الطائرات المسيرة. .

قدس ..

السيد حسن نصر الله .. إنتصار المقاومة عام الفين أنهى سيناريو " "إسرائيل الكبرى " .

ابتكار ..

الأمين العام للأمم المتحدة يحذر من تزايد خطر إندلاع حرب نووية في العالم .

آفتاب يزد ..

لافروف ينتقد الغارات الجوية الصهيونية على سوريا داعيا لإحترام سيادتها الوطنية ووحدة أراضيها .

آرمان امروز ..

إعتصام التيار الصدري أمام مبنى المجلس الأعلى للقضاء بالعراق يجبره على تجميد أعماله .

جمهوري اسلامي ..

القضاء السعودي يحكم بالسجن عشر سنوات على خطيب المسجد الحرام لإنتقاده حفلا مختلطا.

خراسان ..

مرتزقة الإمارات بجنوب اليمن يجبرون مرتزقة السعودية على الإنسحاب من منشآت نفطية بشبوة .

عصر ايرانيان ..

إحياء الإتفاق النووي مرهون بإلغاء إجراءات الحظر المفروضة على بلادنا .

رسالت ..

فصل الشتاء القارس القريب بأوروبا وراء زيارة الرئيس الفرنسي للجزائر بحثا عن الغاز .

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

أبرز ما جاء من آراء وتعليقات في الصحف الايرانية صباح اليوم الاربعاء

سياست روز ..

صحيفة سياسة روز كتبت عن التحذيرات التي اطلقها الامين العام للامم المتحدة مؤخرا من خطر اندلاع حرب نووية في العالم, في مقالها ( من المقصر الرئيسي؟) ..

السيد انتونيو غوتيريش اطلق هذه التحذيرات مشددا بأن خطر اندلاع حرب نووية في العالم بات اقرب اليوم منه في اي وقت اخر .

"إن تحذيرات غوتيريش في محلها تماما, لكن السؤال هنا هو أليست الأمم المتحدة ووكالتها للطاقة الذرية مسؤولتين عن هذا الوضع ؟"

ان الحديث عن ايجاد عالم خال من الاسلحة النووية واسلحة الدمار الشامل يفقد مصداقيته عندما تغمض الامم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية عيناهما عن وجود ترسانات نووية هائلة وبشكل رسمي وعلني في العالم لتنشغلا في اطار مسيس صارخ وراء الضغط على برامج نووية سلمية لبلدان مستقلة كأيران. اليس من الغريب تماما ان تصمت المنظمة الدولية وهذه الوكالة ازاء وجود مثل هذه الترسانات وكأنها لا تشكل تهديدا للكرة الارضية برمتها؟ واليس من الغريب ان تغمضا عيناهما حتى عن امتلال الكيان الصهيوني لترسانة نووية ؟

قدس ..

في مقالها ( إزدواجية أنقرة ) كتبت صحيفة قدس ..

هناك مؤشرات تغيير في السياسة التركية ازاء سوريا عكستها تصريحات لاردوغان ووزير خارجيته مؤخرا حول التطبيع مع سوريا.

"إن هذه المؤشرات تدل على توصل تركيا لقناعة بأن تغيير النظام بدمشق غير ممكن ويجب التعايش مع هذا الواقع"

وكل هذا جيد, الا ان المشكلة تكمن في حقيقة صعوبة الركون لمواقف تركيا المتذبذة, وصعوبة التكهن باية خطوات مستقبلية قد تقوم بها تركيا خاصة في ظل مواصلة طرح هواجسها المعروفة بشأن تهديدات تنظيمات كردية مسلحة لامنها القومي من الداخل السوري.

كما ان هذه النوايا التركية الايجابية المعلنة تتناقض مع واقع مواصلة زج انقرة للمزيد من القوات بشمال سوريا ومع وجود أية قوات تركية من الاساس بسوريا .

خراسان ..

ونقرأ في صحيفة خراسان عن ( إشتباكات المرتزقة بجنوب اليمن )..

تستمر ووتتصاعد الحرب بالنيابة بجنوب اليمن بين ميليشيات مرتزقة مدعومة من الامارات واخرى من السعودية في حرب بالنيابة .

وفي اخر تطور استطاع تنظيم الوية العمالقة المدعوم من ابو ظبي الحاق هزيمة بمقاتلي حزب الاصلاح المعوم من الرياض بمحافظة شبوة جنوب اليمن واجبار هذا الحزب على اخلاء منشأت كبيرة للنفط والغاز .

"إن معارك شبوة بين مرتزقة الإمارات والسعودية تدور في الواقع حول إحتياطيات الطاقة باليمن ومناطق النفوذ بجنوبه"

فالامارات تدفع في الواقع باتجاه انفصال الجنوب ليتسنى لها تعزيز نفوذها للسيطرة على الثروة النفطية وعلى الجزر اليمنية الاستراتيجية بالبحر الاحمر, وفي الوقت الذي تحاول فيه السعودية وعينها على ثروات اليمن ايضا, استعادة هيمنتها ونفوذها عليه عبر ايجاد حكومة تابعة لها.

جوان ..

صحيفة جوان كتبت في الشأن العراقي في مقالها (أنصار الصدر يواصلون مسار الفوضى)..

انصار التيار الصدري دفعوا باعتصامهم مقابل مبنى مجلس القضاء الاعلى في المنطقة الخضراء في بغداد هذا المجلس لتجميد اعماله وفي الوقت الذی تواصل فیه القيادات الصدرية شعاراتها بحل البرلمان واجراء اصلاحات وانتخابات مبكرة.

"إن إستهداف التيار الصدري مجلس القضاء بهذا الإعتصام يأتي بعد تعطيل هذا التيار مهام البرلمان أيضا "

وهذا يعني ان التيار الصدري عطل اعمال السلطتين التشريعية والقضائية على السواء في العراق لفرض رؤيته للامور عبر تكتيك تحشيد الشارع وتنظيم تظاهرات واعتصامات مستمرة رغم ما يثيره هذا المسار من خطر انزلاق البلاد في متاهات اكثر تعقيدا .

ان التيار الصدري يصر على رفض كل مبادرات الحوار الامر الذي دفع بالمجلس السياسي للامن الوطني لاصدار بيان خاص امس حمل فيه هذا التيار مسؤولية وتبعات مواقفه التصعيدية, كما اعلن الاطار التنسيقي عن اجتماع طارئ لمواجهة الموقف .

آفتاب يزد ..

في افتتاحيتها ( الأيام الصعبة لإتخاذ القرار) كتبت صحيفة آفتاب يزد ..

من الصعب التكهن بمستقبل مفاوضات فيينا الخاصة باحياء الاتفاق النووي رغم وجود العديد من المؤشرات الايجابية. في الواقع يمكن القول ان الكرة باتت في الملعب الامريكي تماما بعد الرد الايراني على المقترح الاوروبي .

"إن أنظار العالم باتت موجهة نحو واشنطن التي تلقت المقترح الأوروبي والرد الإيراني عليه وبات عليها تحديد موقفها"

ويبدو ان وراء التـأخر الامريكي في الرد ضغوط داخلية من محافل جمهورية واخرى من اللوبي الصهيوني ومن الكيان الصهيوني نفسه .

ولكن في كل الاحوال ليس امام ادارة بايدن من خيار فاما الرد ايجابا لصالح احياء الاتفاق النووي او الاعتراف بفشل المفاوضات وبالتالي انهيار الاتفاق النووي.