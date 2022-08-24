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قضية اليوم
الخبر وإعرابه
مارأيكم؟
کشکول
يقال ان
غرافيك
انفو غرافيك
فيديو غرافيك
باختصار
سبورتي
فيديو
برامج
نوافذ
مع الحدث
بانوراما
لقاء خاص
انقلاب الصورة
حديث البحرين
المشهد اليمني
استوديو بيروت
العين الاسرائيلية
قلم رصاص
غیاهب الکیان
البوصلة
المحميات
ضيف وحوار
نقطة تواصل
فی البیت الابیض
لن ننسی
ابناء الدیرة
المغاربیة
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مراسل العالم: القوات الامريكية تستهدف مدرسة وعدة منازل قرب الشريط النهري بمدينة الميادين بريف دير الزور ما ادى لاحتراق منازل بالكامل
مراسل العالم: القوات الامريكية تقصف بادية الميادين شرق ديرالزور شرقي سوريا
كلرو: ايران تصر على ضرورة الابقاء على البنى التحتية للقدرات النووية الايرانية
كلرو: الأميركيون طرحوا قضية الغاء القانون الذي أصدره البرلمان الايراني بشأن ادراج سنتكوم في قائمة الارهاب إلا أن الفريق المفاوض الايراني رفض ذلكة
كلرو: 3 قضايا رئيسية تحظى باهتمام البرلمان، قائمة اجراءات الحظر، والحظر على حرس الثورة، واتفاقية حظر الانتشار النووي التي تثيرها الوكالة الذرية
كلرو: يعتقد البرلمان أن المفاوضات راعت خطوط ايران الحمراء في الحفاظ على قدرات ايران النووية
عباس كلرو: لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية التابعة للبرلمان قامت بمراقبة المفاوضات عن كثب ومراعاة مصالح الشعب ومصالح الدولة
عباس كلرو: اللجنة البرلمانية عقدت 12 اجتماع مع الوفد المفاوض للاطلاع على آخر التفاصيل بخصوص مفاوضات إلغاء الحظر
عباس كلرو: البرلمان يتابع نتائج مفاوضات إلغاء الحظر في إطار مهمته الرقابية وعلى أساس الدستور
المتحدث باسم الخارجية الايرانية: بدأنا بدراسة وجهات النظر الأميركية بدقة وستقدم طهران وجهة نظرها للمنسق الأوروبي بعد الانتهاء من الدراسة
نشرة الاخبار من قناة العالم الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش 24-08-2022
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الأربعاء ٢٤ أغسطس ٢٠٢٢ - ٠٦:٠٤ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
نشرة الأخبار
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2022 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.