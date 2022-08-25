ايران ونيجيريا تؤكدان على تطوير التعاون العسكري

العالم - ايران

وأفادت وسائل الإعلام النيجيرية مساء الاربعاء، بأن الحكومتين النيجيرية والايرانية بصدد تطوير التعاون العسكري الثنائي.

وذكر موقع "ديلي بوست" بأن وزير الدفاع النيجيري بشير ماغاشي قال لدى استقباله في مقر وزارة الدفاع، السفير الايراني محمد علي بك: أن نيجيريا تولي اهتماما بحلفائها الحقيقيين ودعمهم، لأن هذا البلد يحارب ضد تهديدات عديدة تستهدف وحدة اراضيه.

وأضاف ماغاشي: تم تقديم مقترحات لتحسين العلاقات العسكرية بين جمهورية نيجيريا الفيدرالية والجمهورية الاسلامية الايرانية، داعيا السفير الايراني الى تقديم نماذج قابلة للتنفيذ لإيجاد تعاون قوي بين القوات المسلحة لدى البلدين.

وكانت ايران ونيجيريا قد وقعتا مؤخرا 9 وثائق للتعاون بين البلدين في مختلف المجالات الثقافية والسياحية والفط والزراعة والرياضة والتجارة.

كما استضافت طهران في الآونة الأخيرة الاجتماع السادس للجان المشتركة بين الجمهورية الاسلامية الايرانية وجمهورية نيجيريا الفيدرالية، بمشاركة وزير الصناعة والمناجم والتجارة الايراني رضا فاطمي امين، والوزير النيجيري المستشار في الشؤون الخارجية، زبيرو دادا.

وخلال هذا الاجتماع، قال زبيرو دادا: ان نيجيري تولي اهتماما كبيرا لعلاقاتها مع الجمهورية الاسلامية الايرانية، لأنها تمتلك طاقات وإمكانات جيدة، وإذا تمت الاستفادة من هذه الطاقات، فإنها ستصب في مصلحة البلدين والشعبين.