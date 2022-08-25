رئيسة وزراء السويد: لا شراكة مع من يلوحون براية حزب العمال الكردستاني

العالم-اوروبا

وفي تصريح للتلفزيون السويدي تطرقت خلاله أندرسون إلى الانتخابات العامة والمحلية المقرر إجراؤها في 11 سبتمبر/ المقبل، قالت: "لا نفكر في الشراكة مع حزب اليسار الذي يلوح براية "حزب العمال الكردستاني" المصنف على أنه تنظيم إرهابي".

وأضافت أن التلويح براية الحزب "لا يصب في مصلحة الحكومة".

ووافقت تركيا منذ عدة اسابيع على انضمام السويد وفنلندا إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد أن حصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان على "تعاون كامل" من فنلندا والسويد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني وحلفائهم، بحسب الرئاسة التركية.